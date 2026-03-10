МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бортников: в России за год предотвратили 308 терактов

Пресечена деятельность около 80 террористических ячеек, задержаны свыше 2 500 злоумышленников.
Глеб Владовский 10-03-2026 11:33
© Фото: ФСБ России, РИА Новости

В РФ за 2025 год было предотвращено 308 терактов. Такую статистику привел директор ФСБ России Александр Бортников.

«В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК (Национальный антитеррористический комитет. - Прим. ред.) предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов», - цитирует его слова «Российская газета».

Глава ведомства уточнил, что речь шла в том числе о подготовке покушений на представителей органов власти, командный состав ВС РФ, а также об использовании самодельной взрывчатки и огнестрельного оружия. За 2025 год правоохранители пресекли деятельность около 80 террористических ячеек, а также задержали свыше 2 500 злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выявили и пресекли склонение заключенных к государственной измене.

#Россия #Теракт #Александр Бортников #фсб россии #НАК
