Лавров анонсировал визит индийского премьера Моди в Россию в 2026 году

В декабре 2025 года с Моди встречался президент России Владимир Путин.
Константин Денисов 23-03-2026 10:57
© Фото: Sondeep Shankar, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Россию в 2026 году. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В 2026 году ждем премьер-министра Моди с визитом в Россию», - сказал Лавров в ходе своего видеообращения к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

Последняя встреча на высшем уровне между Россией и Индией состоялась в декабре 2025 года. Тогда президент РФ Владимир Путин посетил Нью-Дели и пообщался с индийским премьером. Стороны отмечали заметное укрепление двусторонних отношений между странами.

В начале марта СМИ сообщали о том, что Индия может увеличить поставки российской нефти

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что США выдали разрешение Индии закупать уже находящуюся в морских танкерах российскую нефть. Оно будет действовать в течение 30 дней.

#Россия #в стране и мире #Индия #Сергей Лавров #Владимир Путин #МИД РФ #нарендра моди
