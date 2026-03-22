Президент Аргентины Милей предложил поставлять в ЕС нефть и газ

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна обладает достаточными запасами нефти и газа и может стать важным поставщиком энергоресурсов для Европы. Об этом он сказал на Международной конференции консервативных политических действий в Будапеште, сообщает RT.

Милей отметил, что Аргентина способна гарантировать энергетическую безопасность континента. Он подчеркнул, что в 2030 году объем экспорта энергоносителей из Аргентины в Европу может превысить $30 млрд в год.

В декабре 2025 года аргентинский энергетический концерн Southern Energy подписал первый крупный контракт на поставку сжиженного природного газа в Европу с немецкой государственной компанией SEFE. Соглашение предусматривает экспорт 2 млн тонн СПГ на протяжении восьми лет. Это должно принести аргентинской экономике прибыль в размере $7 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что ЕС не будет закупать российский газ даже при дефиците энергоресурсов. Она отметила, что ЕС продолжит реформы энергетического сектора, переходя на «зеленую» энергию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестициям Кирилл Дмитриев предупредил о возможном топливном кризисе в Евросоюзе и Великобритании в ближайшие недели. Он отметил, что нормирование топлива в этих регионах станет очевидным через две-три недели.