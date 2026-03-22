Дмитриев спрогнозировал топливный кризис в Европе в течение трех недель

По словам главы РФПИ и спецпредставителя российского президента, Европу ожидает нормирование топлива.
Сергей Дьячкин 22-03-2026 00:18
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в Евросоюзе и Великобритании может возникнуть кризис с топливом уже в ближайшие недели. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Как и было спрогнозировано, в Великобритании и ЕС грядет нормирование топлива… Кризис будет очевиден в Великобритании и ЕС через две-три недели», - говорится в публикации.

До этого Дмитриев предупредил Европу о резком ценовом скачке на сжиженный природный газ и нефть. По его мнению, это приведет к разрушительным последствиям. По его оценке, сложившаяся на европейском энергетическом рынке ситуация является следствием отказа Брюсселя от российских энергоносителей и сотрудничества с Москвой в этой сфере.

Ранее глава РФПИ назвал катастрофой для Европы удар иранских военных по комплексу Рас-Лаффан в Катаре. Под обстрел попало крупнейшее в мире предприятие по производству сжиженного природного газа. Завод получил значительные повреждения, вспыхнуло несколько пожаров. С ними не могут справиться до сих пор. Помимо СПГ-завода, на объекте расположены другие перерабатывающие предприятия и порт, в котором проходит погрузка сжиженного природного газа.

#евросоюз #Британия #Кирилл Дмитриев #энергоносители #топливный кризис #спецпредставитель президента #скачок цен #глава рфпи
