Tasnim: США ждет беспрецедентный ответ в случае попытки захвата острова Харк

Союзники Ирана могут дестабилизировать ситуацию в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
Виктория Бокий 21-03-2026 18:51
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

США столкнутся с беспрецедентным ответом Ирана, если попытаются захватить иранский остров Харк в Персидском заливе. Об этом пишет Tasnim.

По данным агентства, союзники Ирана в ответ на американские действия могут дестабилизировать ситуацию в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

«Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с "сюрпризами" за последние 21 день», - сообщает военный источник.

Как считает собеседник агентства, в случае эскалации ситуация для американских сил в регионе станет намного сложнее, чем на данный момент. Кроме того, создание небезопасной ситуации в других акваториях – один из вариантов, стоящих перед осью сопротивления.

Напомним, «осью сопротивления» принято считать неформальный альянс враждебных Израилю группировок, которые действуют при поддержке Ирана. Например, к таким группировкам относятся хуситы, которые уже наносили удары по судам в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

На этой неделе сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп обдумывает возможность захвата иранского острова Харк, где находятся ключевые нефтяные объекты страны, через которые проходит 90% экспорта. Глава Белого дома может решиться на этот шаг, если танкеры в Персидском заливе продолжат оставаться без движения.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Иран #остров Харк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
