Силы ПВО Минобороны сбили дрон украинских боевиков, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, на месте падения обломков уже задействованы специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак на гражданские объекты, находящиеся в российских регионах. Так, накануне сообщалось, что Средства ПВО отразили массированную атаку дронов в Ростовской области. В девяти районах перехватили около 90 беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В течение ночи на субботу средства ПВО работали также в столичном регионе. Атака продолжается и утром. Собянин сообщил об уничтожении очередных пяти беспилотников вчера в 6:19.

В пятницу с 14:00 до 20:00 по московскому времени наши военные успешно нейтрализовали 91 БПЛА над российской территорией. Дроны были уничтожены в Брянской, Калужской, Смоленской и Белгородской областях, а также над Московским регионом.