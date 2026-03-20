Над регионами России за полдня сбили 91 БПЛА ВСУ

Средства ПВО перехватили и уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат ВСУ над регионами России в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - сказано в материале.

Известно, что беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областями. Кроме того, вражеские дроны сбили над Московским регионом.

В военном ведомстве 18 марта сообщили, что средства противоздушной обороны перехватили 32 БПЛА ВСУ. Уточняется, что 13 вражеских дронов сбили над территорией Краснодарского края. Такое же количество БПЛА уничтожили над Крымом.

Кроме того, три беспилотника перехватили над Адыгеей. Над акваторией Черного моря также сбили три вражеских дрона.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.