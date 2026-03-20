Над регионами России за полдня сбили 91 БПЛА ВСУ

Вражеские беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областями и над Московским регионом.
20-03-2026 21:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО перехватили и уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат ВСУ над регионами России в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - сказано в материале.

Известно, что беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областями. Кроме того, вражеские дроны сбили над Московским регионом.

В военном ведомстве 18 марта сообщили, что средства противоздушной обороны перехватили 32 БПЛА ВСУ. Уточняется, что 13 вражеских дронов сбили над территорией Краснодарского края. Такое же количество БПЛА уничтожили над Крымом.

Кроме того, три беспилотника перехватили над Адыгеей. Над акваторией Черного моря также сбили три вражеских дрона.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Россия #Минобороны РФ #пво #бпла #ВСУ #уничтожение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
