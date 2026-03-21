Средства ПВО отразили массированную атаку дронов в Ростовской области

Утром и ночью в девяти районах Ростовской области сбили около 90 украинских беспилотников. Об этом написал губернатор Юрий Слюсарь.

Силы противовоздушной обороны работали в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском и Шолоховском районах. Кроме того, беспилотники сбивали в Кашарском, Красносулинском и Каменском районах.

Пока не поступало данных о пострадавших и разрушениях, их уточнят позже. Губернатор предупредил, что угроза со стороны беспилотников сохраняется.

В течение ночи средства ПВО работали также в столичном регионе. Атака продолжается и утром. Об уничтожении очередных пяти беспилотников в 6:19 сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В пятницу с 14:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 91 беспилотный летательный аппарат над российской территорией. Дроны были уничтожены в Брянской, Калужской, Смоленской и Белгородской областях, а также над Московским регионом.