Средства ПВО отразили массированную атаку дронов в Ростовской области

В девяти районах перехватили около 90 беспилотников, сообщил глава региона.
Владимир Рубанов 21-03-2026 07:20
© Фото: Минобороны России

Утром и ночью в девяти районах Ростовской области сбили около 90 украинских беспилотников. Об этом написал губернатор Юрий Слюсарь.

Силы противовоздушной обороны работали в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском и Шолоховском районах. Кроме того, беспилотники сбивали в Кашарском, Красносулинском и Каменском районах.

Пока не поступало данных о пострадавших и разрушениях, их уточнят позже. Губернатор предупредил, что угроза со стороны беспилотников сохраняется.

В течение ночи средства ПВО работали также в столичном регионе. Атака продолжается и утром. Об уничтожении очередных пяти беспилотников в 6:19 сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В пятницу с 14:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 91 беспилотный летательный аппарат над российской территорией. Дроны были уничтожены в Брянской, Калужской, Смоленской и Белгородской областях, а также над Московским регионом.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
