AntiDiplomatico: слова Пескова об энергокризисе нашли отклик в ЕС

Портал проакцентировал внимание на словах пресс-секретаря президента России о народном недовольстве, ощутимом в ЕС.
Сергей Дьячкин 22-03-2026 02:56
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с критикой упрямой позиции ЕС в отношении запрета поставок российского газа нашло сильный отклик в Европе. Об этом пишет портал L’AntiDiplomatico.

«Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже и так переживающей энергетический кризис», - говорится в публикации.

Портал также обратил внимание на словах Пескова о народном недовольстве, ощутимом в ЕС. Отмечается позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российского газа, на фоне ухудшения экономического положения в Европе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

20 марта Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей. В Кремле отметили, что Москва будет действовать в своих интересах и извлекать выгоду из текущей ситуации. Россия переориентируется полностью на альтернативные рынки энергоресурсов, если будет понятно, что они более привлекательны. По словам Пескова, мировой спрос на удобрения тоже растет. И Россия может обеспечить предложение на рынке.

Перед этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не смогут закупать российский газ, даже если в Европе возникнет дефицит энергоресурсов, который может привести к отключениям электричества. Председатель ЕК отметила, что у Брюсселя есть четкие цели, которых он придерживается. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит реформировать энергетический сектор и переводить его на использование «зеленой» и производимой в Европе энергии.

#Европа #евросоюз #Ближний Восток #Урсула фон дер Ляйен #энергетический кризис #Дмитрий Песков #энергоресурсы #российский газ
