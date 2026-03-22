Иран анонсировал новую военную тактику

Иранские вооруженные силы меняют свою стратегию реагирования на враждебные действия и отныне будут отвечать на каждое нападение более масштабными атаками. Об этом сообщило агентство Tasnim, цитируя представителя иранских вооруженных сил.

По словам официального представителя ВС Ирана, страна отходит от принципа «око за око» и теперь на каждое нападение будет отвечать ударами, которые повлекут более серьезные последствия для противника. Он пояснил, что если враг наносит удар по одному объекту инфраструктуры, то Иран будет наносить ответные удары по нескольким целям.

В случае атаки на нефтеперерабатывающий завод иранская сторона ответит ударами по ряду таких объектов. Тегеран обещает, что за каждую ошибку врага будет отвечать внезапными действиями, подрывая его интересы в регионе, заявил представитель.

Днем ранее, 21 марта, Иран нанес ракетный удар по городу Димона на юге Израиля, где расположен важный ядерный объект страны. В результате удара произошел мощный взрыв и пожар, десятки человек получили ранения.

Иранское государственное телевидение в ответ на это сообщило, что Тегеран ударил по Димоне в качестве ответной меры на атаку на ядерный объект в Натанзе. По нему ранее атаковали военные Израиля и США, утечек после удара не произошло.