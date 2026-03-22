НАТО хочет использовать ВСУ в качестве «противника» на учениях альянса

Делегация НАТО прибыла на Украину. Об этом в своем Telegram-аккаунте написал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Военное командование блока приехало обсудить перспективы будущего сотрудничества с киевским режимом.

«Впервые с февраля 2022 года Украину посетило военное командование НАТО такого уровня <...> Говорили предметно о привлечении украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника», - написал Палиса в своем Telegram-канале.

Кроме того, стороны обсудили будущее совместного центра НАТО-Украина, добавил замглавы офиса Зеленского. О недопустимости размещения западных войск на Украине в любом виде российские власти заявляли неоднократно и на всех уровнях. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что появление воинских контингентов западных стран на сопредельной территории будет оцениваться как интервенция, несущая непосредственную опасность России.

Летом прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции. Трамп напомнил о непримиримой позиции Москвы на этот счет.

При этом американский лидер отметил, что возможные гарантии безопасности для Киева не стоит путь с «натовскими». Трамп призвал Зеленского отказаться от перспективы вступления в альянс и от притязаний на Крым ради достижения мира.