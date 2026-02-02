МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД РФ: появление западных войск на Украине будет квалифицировано как интервенция

Размещение западных войск и военных объектов будет квалифицироваться как интервенция, которая несет прямую угрозу безопасности России, заявил Лавров.
Дарья Ситникова 02-02-2026 20:49
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Размещение на Украине западных воинских подразделений и военных объектов неприемлемо для России и будет квалифицироваться как интервенция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», - сообщил он.

Лавров ранее заявил, что Москва рассматривает конфликт на Украине как широкое столкновение между Россией и странами Запада. Он также напомнил, что, согласно декларации независимости Украины, Киев обязался отказаться от ядерного оружия, не присоединяться к военным блокам, а также придерживаться нейтралитета.

В связи с этим Россия и большинство других стран после распада СССР признали независимость государства. Однако, несмотря на это, Украину готовили к вступлению в НАТО.

