Трамп: Украины не будет в НАТО

Тем не менее президент США пообещал «обеспечить безопасность» страны.
Лиза Губина 2025-08-18 21:28:24
© Фото: Presidential Office of Ukraine Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО. Об этом американский лидер заявил в ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции перед журналистами, которая предвосхищала переговоры Трампа и Зеленского за закрытыми дверями.

В ходе встречи американский президент вспомнил о позиции Москвы касательно членства Киева в альянсе, которая ранее неоднократно говорила о недопустимости этого.

«У нас пока ничего нет. Еще задолго до (президента России Владимира - Прим.ред.) Путина всегда было понимание, что Украины не будет в НАТО. Но мы еще этого не обсуждали», - сказал Трамп.

При этом американский президент отметил, что гарантии безопасности, которые Киев может получить, не стоит сравнивать с «натовскими».

Напомним, в Овальном кабинете состоялась встреча Трампа и Зеленского, они ответили на вопросы журналистов, после стороны перешли к разговору тет-а-тет. В частности, Трамп отметил, что если сегодня не будет достигнуто сделки, то американская помощь Украине прекратится.

Утром Трамп также призывал Зеленского отказаться от Крыма и стремления в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией.

#НАТО #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #украина в нато
