Куба отказала посольству США в просьбе предоставить топливо

Такое решение Гавана вынесла на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады со стороны США.
Дарья Ситникова 21-03-2026 02:19
© Фото: Harry Laub, imageBROKER.com, Global Look Press

Правительство Кубы отказало американскому посольству в предоставлении дизельного топлива для генераторов и назвало это просьбу бесстыжей. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на документы.

«Кубинское правительство на этой неделе отказало посольству США в Гаване на просьбу об импорте дизельного топлива для своих генераторов, назвав просьбу бесстыжей», - сказано в материале.

Такое решение Куба вынесла на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады со стороны США. Уточняется, что отказ может привести к тому, что части сотрудников посольства придется покинуть Кубу в мае или даже раньше.

Ранее стало известно, что США обновили лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее уточнения о запрете сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР и Кубой. А также с Крымом и новыми российскими регионами.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель также заявил, что при наихудшем развитии событий любой внешний агрессор встретит на Гаване решительное сопротивление. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты регулярно высказывают угрозы в адрес страны и планируют насильственное свержение конституционного строя страны.

#сша #Куба #дефицит #отказ #дизельное топливо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
