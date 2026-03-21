Куба отказала посольству США в просьбе предоставить топливо

Правительство Кубы отказало американскому посольству в предоставлении дизельного топлива для генераторов и назвало это просьбу бесстыжей. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на документы.

«Кубинское правительство на этой неделе отказало посольству США в Гаване на просьбу об импорте дизельного топлива для своих генераторов, назвав просьбу бесстыжей», - сказано в материале.

Такое решение Куба вынесла на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады со стороны США. Уточняется, что отказ может привести к тому, что части сотрудников посольства придется покинуть Кубу в мае или даже раньше.

Ранее стало известно, что США обновили лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее уточнения о запрете сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР и Кубой. А также с Крымом и новыми российскими регионами.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель также заявил, что при наихудшем развитии событий любой внешний агрессор встретит на Гаване решительное сопротивление. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты регулярно высказывают угрозы в адрес страны и планируют насильственное свержение конституционного строя страны.