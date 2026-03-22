Эксперты связали взрыв в жилом районе Бахрейна с работой Patriot

Власти впервые признали, что перехватчик Patriot причастен ко взрыву в Манаме, когда пострадали 32 человека.
Владимир Рубанов 22-03-2026 13:50
© Фото: sepah_pasdaran, Telegram

Ракета-перехватчик американской батареи ПВО Patriot, вероятно, была причиной взрыва в жилом районе Махазза в Бахрейне 9 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование экспертов. Тогда были разрушены дома и пострадали 32 человека, включая детей, некоторые из них серьезно.

Бахрейн возложил ответственность за этот взрыв на иранский беспилотник. Центральное командование США тоже заявило, что дрон нанес удар по жилому кварталу в столице страны Манаме.

Эксперты из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее проанализировали видео, опубликованное в социальных сетях. На кадрах видно, как ракета проносится по небу на низкой высоте, а потом снижается и скрывается из виду. Затем видна вспышка света вдалеке.

Специалисты пришли к выводу, что подозрительная ракета, вероятно, была запущена из американской батареи Patriot, расположенной примерно в 7 км к юго-западу от района Махазза. Агентство подтвердило геолокацию видео. Самая ранняя версия была опубликована около 2 часов ночи по местному времени 9 марта.

На другой видеозаписи видны последствия удара: завалы вокруг домов, толстый слой пыли на улицах, раненый мужчина и кричащие жители. По данным национальной нефтяной компании Бахрейна, в ночь взрыва в Махазза расположенный неподалеку нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке со стороны Ирана. На записях видно, как утром 9 марта над объектом поднимается дым.

По запросу Reuters Бахрейн впервые признал, что ракета Patriot причастна ко взрыву в районе Махазза. При этом представитель правительства заявил, что она успешно перехватила иранский беспилотник в воздухе. В его заявлении говорится, что полученные повреждения не были результатом прямого столкновения с землей ни перехватчика Patriot, ни иранского беспилотника. При этом ни Бахрейн, ни Вашингтон не представили доказательств того, что в инциденте замешан дрон.

#в стране и мире #пво #Патриот #сша #Ближний Восток #Иран #Бахрейн #военный конфликт #перехватчик #противоракеты
