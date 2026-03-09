МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ракета Patriot сбилась с курса и упала на жилые дома в Манаме

Предварительно, пострадали несколько человек.
Глеб Владовский 09-03-2026 09:49
© Фото: fel330, X © Видео: fel330, X

Ракета американской ЗРК Patriot отклонилась от курса и упала на жилые дома в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

«В Манаме, столице Бахрейна, ракета системы ПВО Patriot упала в жилой район из-за неисправности», - говорится в материале.

Очевидцы также поймали на камеру момент полета ракеты и ее внезапного падения на жилые дома. По сообщениям местных СМИ, в результате инцидента, предварительно, пострадали несколько человек.

Ранее телеканал Welt заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет удовлетворить запрос Владимира Зеленского на поставки ракет для систем Patriot.

#в стране и мире #зрк patriot #Бахрейн #Манама
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 