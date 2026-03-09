Ракета Patriot сбилась с курса и упала на жилые дома в Манаме

Ракета американской ЗРК Patriot отклонилась от курса и упала на жилые дома в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

«В Манаме, столице Бахрейна, ракета системы ПВО Patriot упала в жилой район из-за неисправности», - говорится в материале.

Очевидцы также поймали на камеру момент полета ракеты и ее внезапного падения на жилые дома. По сообщениям местных СМИ, в результате инцидента, предварительно, пострадали несколько человек.

Ранее телеканал Welt заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет удовлетворить запрос Владимира Зеленского на поставки ракет для систем Patriot.