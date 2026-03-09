МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нефтяная компания Бахрейна сообщила о форс-мажоре из-за удара по НПЗ

Все потребности рынка королевства удовлетворены в полной мере.
Глеб Владовский 09-03-2026 11:56
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Бахрейне местная нефтегазовая компания объявила о форс-мажоре в связи с ударом по одному из ее НПЗ. Об этом сообщило агентство BNA.

«(Компания - Прим. ред.) объявила о форс-мажорных обстоятельствах в деятельности группы (компаний - Прим. ред.), на которые повлияла текущая ситуация, возникшая в результате продолжающихся нападений Ирана на регион и недавнего жестокой атаки на одно из подразделений», - говорится в публикации.

Отмечается, что все потребности рынка королевства удовлетворены в полной мере. Актуальная информация будет обновляться.

Ранее сообщалось, что ракета Patriot сбилась с курса и упала на жилые дома в Манаме. Предварительно, пострадали несколько человек.

#в стране и мире #Иран #Бахрейн #нпз #форс-мажор
