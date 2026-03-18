Белоусов поздравил военнослужащих полка, освободившего Александровку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением Александровки, которая находится на территории ДНР.

«Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», - говорится в тексте поздравительной телеграммы от Белоусова.

Также Андрей Белоусов отметил, что военнослужащие полка уверенно продвигаются вперед, приближая победу своими стойкостью и упорством. Он добавил, что они увековечили память о павших за Отечество воинах, навсегда вписавших свои имена в историю.

Еще министр поблагодарил бойцов и командиров за успешное выполнение боевых задач, а также верность воинскому долгу. Он выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих полка обеспечат безопасность российских рубежей.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов за две недели. Он сказал это, проверяя выполнение боевых задач военнослужащими Объединенной группировки войск.

