Саудовская Аравия объявила пятерых дипломатов Ирана персонами нон грата

Саудовская Авария объявила пятерых сотрудников иранского посольства персонами нон грата и потребовала уехать из страны. Об этом сообщил Life.ru, ссылаясь на заявление МИД.

«Королевство Саудовская Аравия уведомило военного атташе Ирана, его помощника и трех других сотрудников дипмиссии о необходимости покинуть королевство в течение 24 часов, объявив их персонами нон грата», - сказано в материале.

Ранее стало известно, что Иран ударил двумя баллистическими ракетами по британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние между архипелагом Чагос, где находится база, и Тегераном составляет более пяти тысяч километров.

По словам преподавателя Дохинского института аспирантуры Муханада Селума, иранский удар по британско-американской военной базе в Индийском океане «меняет расклад сил» в войне для США. Он отметил, что запуск ракет в Диего-Гарсия означает, что у Ирана есть баллистические ракеты с дальностью действия более 4000 км, но об этом ранее ничего не сообщалось. Считалось, что у Тегерана есть вооружения дальностью действия составляет не более 2 000 км.

Кроме того, корпус стражей исламской революции заявил о том, что в рамках операции против объектов США и Израиля была впервые задействована управляемая ракета Nasrallah. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам на территории Израиля - в городах Хайфа и Ашдод. Также были атакованы военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке.