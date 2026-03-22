МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Саудовская Аравия объявила пятерых дипломатов Ирана персонами нон грата

Военного атташе Ирана, его помощника и трех других сотрудников дипмиссии попросили покинуть Саудовскую Аравию в течение 24 часов.
Дарья Ситникова 22-03-2026 00:36
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Саудовская Авария объявила пятерых сотрудников иранского посольства персонами нон грата и потребовала уехать из страны. Об этом сообщил Life.ru, ссылаясь на заявление МИД. 

«Королевство Саудовская Аравия уведомило военного атташе Ирана, его помощника и трех других сотрудников дипмиссии о необходимости покинуть королевство в течение 24 часов, объявив их персонами нон грата», - сказано в материале.

Ранее стало известно, что Иран ударил двумя баллистическими ракетами по британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние между архипелагом Чагос, где находится база, и Тегераном составляет более пяти тысяч километров.

По словам преподавателя Дохинского института аспирантуры Муханада Селума, иранский удар по британско-американской военной базе в Индийском океане «меняет расклад сил» в войне для США. Он отметил, что запуск ракет в Диего-Гарсия означает, что у Ирана есть баллистические ракеты с дальностью действия более 4000 км, но об этом ранее ничего не сообщалось. Считалось, что у Тегерана есть вооружения дальностью действия составляет не более 2 000 км.

Кроме того, корпус стражей исламской революции заявил о том, что в рамках операции против объектов США и Израиля была впервые задействована управляемая ракета Nasrallah. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам на территории Израиля - в городах Хайфа и Ашдод. Также были атакованы военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке.

#Саудовская Аравия #Иран #персоны нон грата
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 