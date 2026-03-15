Al Hadath: у базы США Виктория в Багдаде возник сильный пожар

Иран атаковал военную базу США в Ираке, сообщили иранские агентства Fars и Tasnim. Сообщается, что в объект врезался беспилотный летательный аппарат.

Вблизи базы материально-технического обеспечения США Виктория рядом с международным аэропортом Багдада вспыхнул мощный пожар, передает также телеканал Al Hadath. По его данным, американский объект подвергся нападению двух беспилотных летательных аппаратов. Пока нет сведений о возможных повреждениях или пострадавших в результате атаки.

В среду, 18 марта, агентство Reuters сообщило о дронах со взрывчаткой, атаковавших американское посольство в Багдаде. После удара раздался взрыв. С начала военной операции США и Израиля Тегеран регулярно атаковал нефтяные танкеры, а также Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке.

Ирак объявил о форс-мажоре на всех своих нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями. Причиной такого решения стала военная операция США на Ближнем Востоке. Эта операция нарушила движение через Ормузский пролив, что привело к приостановке значительной части нефтяного экспорта из Ирака.

Иранские вооруженные силы за две недели боевых действий на Ближнем Востоке нанесли ущерб американским военным базам минимум на $800 млн, сообщило BBC. Удары были направлены в основном на системы противовоздушной обороны и объекты спутниковой связи.