Reuters: Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в министерстве нефти страны.

Со слов авторов материала, форс-мажор объявили из-за военной операции США на Ближнем Востоке. Именно она подорвала навигацию через Ормузский пролив, что привело к блокировке большей части экспорта нефти из Ирака.

Напомним, эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ на мировой рынок. Кроме того, это привело к росту цен на нефть во всем мире.

Несколько дней назад экс-спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич предложил создать новый канал, который, как он считает, будет хорошей альтернативой Ормузскому проливу. Однако сделать его он предлагает с помощью термоядерных ракет.