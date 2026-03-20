Reuters: Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях

Форс-мажор объявили из-за военной операции США на Ближнем Востоке.
Виктория Бокий 20-03-2026 22:16
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Mikhail Kokhanc, Global Look Press

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в министерстве нефти страны.

«Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями», - говорится в сообщении.

Со слов авторов материала, форс-мажор объявили из-за военной операции США на Ближнем Востоке. Именно она подорвала навигацию через Ормузский пролив, что привело к блокировке большей части экспорта нефти из Ирака.

Напомним, эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ на мировой рынок. Кроме того, это привело к росту цен на нефть во всем мире.

Несколько дней назад экс-спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич предложил создать новый канал, который, как он считает, будет хорошей альтернативой Ормузскому проливу. Однако сделать его он предлагает с помощью термоядерных ракет.

#сша #Ирак #Ближний Восток #Иран #военная операция #форс-мажор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
