Новая цифровая система связи немецкой армии D-LBO неработоспособна и может создавать риск для жизни военных. Об этом заявила газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ под служебным грифом.

«Даже во время обычных тренировок и учений с переоборудованными основными боевыми танками существовала опасность для жизни и здоровья», - утверждает издание.

В материале сообщается, что новейшая система, которую испытывали в ноябре, имеет серьезные недостатки и еще не готова для эксплуатационных испытаний. Также ее преждевременно использовать в ходе подготовки и учений. При этом, можно ли будет достигнуть ее готовности к сентябрю 2026 года, прогнозировать нельзя.

Ранее Гуннар Линдеманн, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии», в беседе со «Звездой» констатировал, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и немецкому министру обороны Борису Писториусу хочется «играть в войну», хотя народу Германии, тем более молодежи, это не нужно. По его мнению, правительство не может найти людей для службы в армии, потому что молодежь не хочет «погибать на передовой» где-нибудь на востоке Украины. Теперь власти пытаются вместо призыва ввести систему «жеребьевки», поскольку не в состоянии призвать в бундесвер всех. Линдеманн подчеркнул, что в ФРГ сохраняется серьезный риск массовых протестов против правительства.

До этого берлинский депутат рассказал «Звезде», что Германия, к его сожалению, все больше участвует в украинском конфликте. Правительство Мерца делает для этого все возможное. Германия уже давно поставляет оружие, но после того, как США показали свою незаинтересованность, идут разговоры не только о производстве БПЛА, но и о поставках ракет Taurus, отметил политик.