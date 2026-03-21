МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Welt: новая система связи бундесвера оказалась неработоспособной

Согласно материалу газеты, система не готова ни для эксплуатационных испытаний, ни для использования в ходе подготовки и учений.
Сергей Дьячкин 21-03-2026 07:02
© Фото: IMAGO, Michael Bihlmayer, Global Look Press

Новая цифровая система связи немецкой армии D-LBO неработоспособна и может создавать риск для жизни военных. Об этом заявила газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ под служебным грифом.

«Даже во время обычных тренировок и учений с переоборудованными основными боевыми танками существовала опасность для жизни и здоровья», - утверждает издание.

В материале сообщается, что новейшая система, которую испытывали в ноябре, имеет серьезные недостатки и еще не готова для эксплуатационных испытаний. Также ее преждевременно использовать в ходе подготовки и учений. При этом, можно ли будет достигнуть ее готовности к сентябрю 2026 года, прогнозировать нельзя.

Ранее Гуннар Линдеманн, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии», в беседе со «Звездой» констатировал, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и немецкому министру обороны Борису Писториусу хочется «играть в войну», хотя народу Германии, тем более молодежи, это не нужно. По его мнению, правительство не может найти людей для службы в армии, потому что молодежь не хочет «погибать на передовой» где-нибудь на востоке Украины. Теперь власти пытаются вместо призыва ввести систему «жеребьевки», поскольку не в состоянии призвать в бундесвер всех. Линдеманн подчеркнул, что в ФРГ сохраняется серьезный риск массовых протестов против правительства. 

До этого берлинский депутат рассказал «Звезде», что Германия, к его сожалению, все больше участвует в украинском конфликте. Правительство Мерца делает для этого все возможное. Германия уже давно поставляет оружие, но после того, как США показали свою незаинтересованность, идут разговоры не только о производстве БПЛА, но и о поставках ракет Taurus, отметил политик.

#в стране и мире #учения #испытания #Германия #ФРГ #бундесвер #система связи #немецкая армия
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 