Стало известно, сколько амурских тигров живет в России

Популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в России, согласно оценкам экспертов, стабильна и составляет не менее 750 особей. Об этом рассказа генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше, тем не менее популяция находится на стабильном уровне», - цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Арамилева, учет ведут федеральные и региональные особо охраняемые природные территории, а также ряд охотхозяйств. Для этого используются автоматические фотокамеры и проводится учет следов на снегу.

Ранее гендиректор центра «Амурский тигр» объяснял «Звезде» причины нападения тигра на охотников в Хабаровском крае. Арамилев объяснил, что у хищника были отмечены травмы, которые могли ему мешать перемещаться по лесу, добывать еду. Внешне он выглядел истощенным, и это все могло быть причиной нападения тигра на человека.

Арамилев также рассказывал, как вести себя при встрече с тигром в дикой природе. Нельзя поворачиваться к нему спиной, от хищника необходимо уходить медленно и без резких движений, постепенно увеличивая дистанцию, убежать от животного не получится. По словам эксперта, если человек наткнется на логово тигрицы с котятами, то она сначала издаст предупреждающий рык. В этом случае, наоборот, следует развернуться и как можно скорее покинуть место не менее чем на полкилометра. Кроме того, он посоветовал шуметь при встрече с хищником.