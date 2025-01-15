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Россиянам рассказали, как себя вести при встрече с тигром в дикой природе

По словам специалиста, тигр сам избегает встречи с человеком.
Игнат Далакян 2025-01-15 18:09:05
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

При встрече с тигром в дикой природе нельзя поворачиваться к нему спиной. Таким советом поделился генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Так можно спровоцировать хищника напасть. Это невероятно сложно, но единственный шанс спастись - не испугаться и остаться лицом к лицу», - посоветовал специалист в беседе с RT.

Он рассказал, что от хищника необходимо уходить медленно и без резких движений, постепенно увеличивая дистанцию. Убежать от животного тоже не получится.

«Стартовая скорость тигра в рывке может достигать 80 км в час, развить такую скорость человек просто не способен, поэтому не стоит даже пытаться», - объяснил Арамилев.

Специалист добавил, что если человек наткнется на логово тигрицы с котятами, то она сначала издаст предупреждающий рык. В этом случае, наоборот, следует развернуться и как можно скорее покинуть место не менее чем на полкилометра. Однако бежать также не нужно, рекомендовал эксперт.

«Если увидели тигрят в лесу, сделайте то же самое. Тигрица может надолго оставить подрастающее потомство, у вас есть шанс просто уйти», - сказал Арамилев.

Кроме того, он посоветовал шуметь при встрече с хищником.

«Громко стучите по металлу, кричите. Как правило, тигр сам избегает встречи с человеком в лесу, он просто пойдет в другую сторону», - сказал эксперт.

Ранее фиксировались случаи нападения тигров на дворовых собак около жилых районов в Хабаровском крае. В регионе перевели на удаленку местную школу из-за опасности нападения хищников.

#в стране и мире #тигр #советы #Хищник #дикая природа
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