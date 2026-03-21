FT: мировые авиакомпании потеряли $53 млрд из-за ситуации с Ираном

Инвесторы предсказывают дальнейшее снижение стоимости ценных бумаг.
Сергей Дьячкин 21-03-2026 08:02
© Фото: Christinne Muschi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мировые авиакомпании из-за конфликта на Ближнем Востоке столкнулись с самым тяжелым кризисом с момента пандемии COVID-19. Подсчеты провела газета Financial Times.

Исходя из них, с начала совместной военной операции США и Израиля против Исламской Республики капитализация 20 самых крупных международных авиакомпаний, чьи акции торгуются на биржах, упала на $53 млрд. Инвесторы делают ставку на дальнейшее снижение стоимости ценных бумаг. Как говорится в материале, активнее всего на Лондонской фондовой бирже распродают акции компаний Wizz Air и EasyJet.

Газета сообщила, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке авиаперевозчики разрабатывают планы экстренных действий. Это связано с опасениями, что возникнут перебои с поставками авиационного топлива. На его закупку приходится треть расходов авиакомпаний. За три недели, прошедшие с момента первых ударов Израиля и США, топливо удвоилось в цене. И оно продолжает дорожать.

Накануне Росавиация продлила приостановку рейсов через Израиль и Иран. Уточняется, что ограничения продлили до 23:59 по московскому времени 27 марта 2026 года. Авиакомпаниям рекомендуется при выполнении рейсов в страны Персидского залива выбирать обходные маршруты через третьи страны и соблюдать безопасность, пишет.

Российские туристы сообщали «Звезде» с какими трудностями им пришлось столкнуться на фоне конфликта в Иране. Россияне, прилетевшие первым после приостановки перелетов пассажирским рейсом из ОАЭ и Омана, поделились подробностями обстановки в этих странах. Практически все оценили слаженную работу персонала в отелях и в авиакомпаниях. В аэропорту были слышны звуки работы ПВО, иногда включались сирены. Также взрывы были слышны ночью. 

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #Кризис #военный конфликт #акции #авиакомпании #капитализация #рынок ценных бумаг
