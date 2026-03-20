Росавиация продлила приостановку рейсов через Израиль и Иран

Ограничения продлили до 23:59 по московскому времени 27 марта 2026 года.
Дарья Ситникова 20-03-2026 01:31
© Фото: Joko, imagebroker.com, Global Look Press

Росавиация продлила рекомендацию по приостановке полетов российских перевозчиков в Иран и Израиль. Об этом сообщили в ведомстве.

«Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено», - сказано в материале.

Уточняется, что ограничения продлили до 23:59 по московскому времени 27 марта 2026 года. Авиакомпаниям рекомендуется при выполнении рейсов в страны Персидского залива выбирать обходные маршруты через третьи страны и соблюдать безопасность, пишет 360.ru.

Ранее стало известно, что росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года. Решение приняли после внеплановой проверки, на которой инспекция выявила несоответствия требованиям воздушного законодательства, включая организацию полетов и техническое обслуживание воздушных судов.

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air отменила часть рейсов из России в Таиланд. Согласно имеющейся информации, туроператор внезапно отказался от выполнения рейсов из Уфы, Самары, Екатеринбурга и Москвы, которые были запланированы на промежуток с 25 марта до конца апреля. Билеты на туры с данными маршрутами уже сняты с продажи.

#самолеты #Полет #Израиль #Иран #рейсы #росавиация #приостановка #рекомендация
