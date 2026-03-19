США обновили лицензию на операции с российской нефтью

Новая лицензия запрещает проведение операций с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, Крымом и новыми российскими регионами.
Дарья Ситникова 19-03-2026 23:53
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Globallookpress

США обновили лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее уточнения о запрете сделки с рядом стран. Об этом следует из соответствующего документа минфина.

Обновленная версия лицензии запрещает проведение операций с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР и Кубой. А также с Крымом и новыми российскими регионами.

Остальные параметры остались без изменений. Транзакции в рамках лицензий также разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года.

Изменения касаются лицензии, которой США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение США о смягчении санкций против российской нефти поспособствует стабилизации мирового рынка.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя снятие санкции, заявил, что это ошибка США. По его мнению, данное решение не улучшило ситуацию с ростом цен, так как эталонная марка Brent к 10.00 по Гринвичу снова поднялась до 101 доллара за баррель.

#Россия #сша #нефть #лицензия #обновление
