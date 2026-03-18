Президент Кубы пообещал «непреодолимое сопротивление» любой агрессии

США намерены захватить ресурсы, собственность и экономику Кубы, заявил Диас-Канель.
Владимир Рубанов 18-03-2026 07:14
© Фото: Hua Jin, XinHua, Global Look Press

При наихудшем развитии событий любой внешний агрессор встретит на Кубе решительное сопротивление. Об этом заявил президент Мигель Диас-Канель.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты регулярно высказывают угрозы в адрес Кубы и планируют насильственное свержение конституционного строя страны. Они намерены захватить ресурсы, собственность и экономику Кубы. Вашингтон стремится подавить страну и установить контроль, написал Диас-Канель в социальной сети X.

Экономическая война, развязанная против народа Кубы, является формой коллективного наказания, подчеркнул президент. В условиях наихудшего сценария Куба готова дать решительный отпор любому внешнему агрессору, добавил Диас-Канель.

США в переговорах с Кубой настаивают на уходе президента от власти, сообщила ранее The New York Times. При этом, согласно источникам газеты, дальнейшие действия США намерены оставить на усмотрение кубинской стороны. Как пишет издание, отстранение главы государства откроет возможности для проведения структурных экономических реформ в стране.

#сша #Дональд Трамп #Куба #Мигель Диас-Канель #Президент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
