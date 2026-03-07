МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД Британии предупредил о возможных терактах на Кипре

Заявление прозвучало на фоне удара БПЛА по базе Акротири на Кипре.
Виктория Бокий 07-03-2026 02:29
© Фото: George Christophorou, XinHua, Globallookpress

МИД Великобритании предупредил об угрозе терактов на Кипре. Об этом говорится на сайте ведомства.

Заявление от британского внешнеполитического ведомства прозвучало на фоне удара БПЛА по базе Акротири на Кипре. Отмечается, что атаки могут быть неизбирательными.

«Нельзя исключать террористические атаки на Кипре. Нападения могут быть неизбирательными, в том числе в местах, посещаемых иностранными гражданами», — приводит фрагмент сообщения RT.

Несколько дней назад на Кипре в районе базы британских ВВС прогремел взрыв. Сообщалось, что удар нанес Иран.

Еще в начале февраля Великобритания перебросила на остров свои истребители на фоне напряженности вокруг Ирана. Тогда на базе Акротири базировались истребители Eurofighter Typhoon.

#угроза #Великобритания #Кипр #МИД Великобритании #Акротири
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 