МИД Британии предупредил о возможных терактах на Кипре

МИД Великобритании предупредил об угрозе терактов на Кипре. Об этом говорится на сайте ведомства.

Заявление от британского внешнеполитического ведомства прозвучало на фоне удара БПЛА по базе Акротири на Кипре. Отмечается, что атаки могут быть неизбирательными.

«Нельзя исключать террористические атаки на Кипре. Нападения могут быть неизбирательными, в том числе в местах, посещаемых иностранными гражданами», — приводит фрагмент сообщения RT.

Несколько дней назад на Кипре в районе базы британских ВВС прогремел взрыв. Сообщалось, что удар нанес Иран.

Еще в начале февраля Великобритания перебросила на остров свои истребители на фоне напряженности вокруг Ирана. Тогда на базе Акротири базировались истребители Eurofighter Typhoon.