МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон: США поразили более восьми тысяч целей в Иране

Уточняется, что «ВВС США сохраняют превосходство в небе над Ираном и совершили более восьми тысяч боевых вылетов».
Дарья Ситникова 21-03-2026 20:52
© Фото: Telegram/U_S_CENTCOM

ВС США нанесли удары по более чем восьми тысячам целям в Иране, включая 130 кораблей с начала ближневосточного конфликта. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

«Мы поразили более восьми тысяч военных целей, включая 130 иранских кораблей», - сказал он в своем обращении, опубликованном в X.

Это стало крупнейшим уничтожением военно-морских сил за три недели со времен Второй мировой войны, утверждает он. Купер также добавил, что «ВВС США сохраняют превосходство в небе над Ираном и совершили более восьми тысяч боевых вылетов».

По информации телеканала NBC, американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе. Помимо этого возможна операция по изъятию высокообогащенного урана или захват нефтяных объектов Исламской Республики.

По словам источника портала Axios, власти США и Израиля обсудили возможность отправки спецназа в Иран, чтобы захватить запасы обогащенного урана. Любая подобная операция потребует штурма хорошо укрепленных подземных сооружений.

#конфликт #Иран #вс сша #атака #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 