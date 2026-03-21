Пентагон: США поразили более восьми тысяч целей в Иране

ВС США нанесли удары по более чем восьми тысячам целям в Иране, включая 130 кораблей с начала ближневосточного конфликта. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

«Мы поразили более восьми тысяч военных целей, включая 130 иранских кораблей», - сказал он в своем обращении, опубликованном в X.

Это стало крупнейшим уничтожением военно-морских сил за три недели со времен Второй мировой войны, утверждает он. Купер также добавил, что «ВВС США сохраняют превосходство в небе над Ираном и совершили более восьми тысяч боевых вылетов».

По информации телеканала NBC, американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе. Помимо этого возможна операция по изъятию высокообогащенного урана или захват нефтяных объектов Исламской Республики.

По словам источника портала Axios, власти США и Израиля обсудили возможность отправки спецназа в Иран, чтобы захватить запасы обогащенного урана. Любая подобная операция потребует штурма хорошо укрепленных подземных сооружений.