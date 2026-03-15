NBC: Трамп готовит несколько вариантов размещения ВС США в Иране

Трамп рассматривает несколько вариантов размещения американских войск в Иране. Об этом сообщает американский канал NBC

В материале говорится, что американская администрация рассматривает возможность размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе. Помимо этого возможна операция по изъятию высокообогащенного урана или захват нефтяных объектов Исламской Республики.

Портал Axios, ссылаясь на собственные источники, утверждал, что власти США и Израиля обсудили возможность отправки спецназа в Иран, чтобы захватить запасы обогащенного урана. Любая подобная операция потребует штурма хорошо укрепленных подземных сооружений. По информации авторов материала, пока неясно, американскому или израильскому спецназу будет поставлена задача. Возможно, миссия будет совместной.

Также сообщалось, что президент обдумывает возможность захвата иранского острова Харк. Там находятся ключевые нефтяные объекты страны, через которые проходит 90% экспорта. Для реализации этого плана потребуется наземная операция. Глава Белого дома может решиться на такой шаг, если танкеры в Персидском заливе продолжат оставаться без движения. Один из источников Axios отметил, что пока действует блокада и экспорт нефти из региона ограничен, Трамп «не сможет завершить конфликт, даже если захочет».

Washington Post после внезапной отмены крупных военных учений 82-й воздушно-десантной дивизии США пришла к выводу, что именно ее могут задействовать для наземных операций в Иране. Десантники из 82-й расквартированы на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. Подразделение насчитывает около 4-5 тысяч бойцов, готовых к развертыванию в течение 18 часов с момента поступления приказа. Они считаются специалистами по части захвата аэродромов и прочих объектов критической инфраструктуры, защите дипучреждений и проведении эвакуации.