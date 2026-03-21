Лавров уличил США в попытках вытеснить Россию с энергетических рынков

США пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Кроме того, Москва пока не видит стремления Вашингтона уважать ее интересы.

«Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует», - сказал Лавров в эфире программы «Вспомнить все».

Глава российской дипломатии напомнил, что американские партнеры должны учитывать интересы России. Пока же Штаты приветствуют любую маргинализацию Москвы на европейских энергетических рынках. По мнению главы МИД, это открытая претензия на энергетическое доминирование во всем мире. Подобная ситуация - возвращение к временам, когда интересы США превалировали над любыми международными договоренностями.

В эти планы неожиданно вмешался конфликт на Ближнем Востоке, где США и Израиль атаковали Иран. Тегеран в ответ на агрессию перекрыл Ормузский пролив и нанес удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре стран региона. Все это подстегнуло мировые цены на углеводороды. На этом фоне власти Евросоюза приняли решение отложить сроки полного отказа от нефти и газа из России.

Окончательно порвать с российскими энергоносителями европейцы планировали к 2027 году. До этого предусмотрен график поэтапного снижения поставок. Однако, Москва может перекрыть заветный вентиль не дожидаясь дедлайна. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать план прекращения поставок газа в Европу уже сейчас. По мнению главы государства, для Москвы выгодно переориентироваться на заинтересованные рынки и закрепиться на них.