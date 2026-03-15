Bloomberg: ЕС может отложить отказ от нефти из РФ из-за конфликта с Ираном

Евросоюз может перенести срок отказа от российской нефти. Об этом сообщил Bloomberg.

«Для ЕС это (нестабильность на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики. Растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен», - сказано в материале.

Уточняется, что изначальный план поэтапного отказа от российского газа основывался на ожиданиях увеличения поставок из Ближнего Востока и США. Ситуация с закрытием Ормузского пролива может вынудить ЕС пересмотреть крайний срок для новых краткосрочных контрактов на СПГ из РФ.

Ранее стало известно, что США обновили лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее уточнения о запрете сделки с рядом стран. Обновленная версия лицензии запрещает проведение операций с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР и Кубой. А также с Крымом и новыми российскими регионами.

Остальные параметры остались без изменений. Транзакции в рамках лицензий также разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года.