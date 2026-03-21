Лондон назвал «угрозой интересам» атаку на базу в Индийском океане

Минобороны Великобритании заявило об «угрозе британским интересам» после сообщений об иранской атаке по базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает Sky News.

«Удары Ирана по всему региону… представляют угрозу британским интересам и британским союзникам», - говорится в сообщении пресс-секретаря британского военного ведомства.

Военное ведомство Великобритании, говоря об угрозе, признала, что объект используется не британцами, а американцами для военных целей в регионе. Напомним, Лондон разрешил США использовать свои базы для «ограниченных оборонительных операций».

Ранее стало известно, что Иран ударил двумя баллистическими ракетами по британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние между архипелагом Чагос, где находится база, и Тегераном составляет более 5 тысяч километров. Атака на такой удаленный объект свидетельствует о неожиданных возможностях Ирана.