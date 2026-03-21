На Западе недовольны поведением Зеленского в отношении ЕС

Резкая критика и открытое хамство Зеленского по отношению к европейским лидерам может быть связана с условиями вступления Украины в ЕС.
Виктория Бокий 21-03-2026 15:14
© Фото: Alberto Gardin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Западные СМИ зафиксировали изменения в риторике Владимира Зеленского в отношении европейских партнеров. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Как отметили авторы статьи, Зеленский перестал сдерживать свои эмоции, которые иногда переходят все грани дозволенного. Так, например, он активно оскорбляет и хамит венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, не скрывая свою неприязнь. Но «достается» не только венгерскому политику, глава киевского режима критикует и своего ближайшего партнера – Европу.

По данным издания, недовольство Киева проявилось еще в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Возможно, смена риторики связана с прояснением реальных условий вступления Украины в ЕС, так как после этого Зеленский перестал считать нужным сдерживать свое недовольство и держать язык за зубами.

Европейских лидеров беспокоит не только украинский кризис, но и системные проблемы, царящие в этом государстве. Киевский режим привел свою же страну к высокому уровню коррупции, пробелам в верховенстве закона и лишил безопасности этнических меньшинств.

Многие страны-члены ЕС опасаются, что прием Украины по упрощенной процедуре в блок сможет подорвать доверие и создать опасный прецедент. Это, по мнению авторов материала, является источником растущей напряженности в отношениях Киева и Брюсселя.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году. По его словам, все упирается в соответствие страны Копенгагенским критериям. Обычно это занимает у кандидатов как минимум несколько лет.

#Украина #Европа #ЕС #Запад #Владимир Зеленский #поведение
