Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Украина не вступит в ЕС в 2027 году. Об этом заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Вступление 1 января 2027 года исключено. Это невозможно», - сказал Мерц.

По его словам, все упирается в соответствие страны Копенгагенским критериям. Обычно это занимает у кандидатов как минимум несколько лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вступление в ЕС в 2027 году является одним из условий Киева в проекте мирного соглашения с Россией. Однако Мерц отметил, что Европа лишь может поспособствовать приближению этого момента, но так быстро Украина не станет членом союза.

Что касается переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, то немецкий канцлер признался, что следит за ними с воодушевлением. Он назвал очень важным тот момент, что Москва и Киев контактируют напрямую.

Ранее сообщалось о том, что ЕС пересмотрит отношения с Киевом из-за коррупционного скандала.