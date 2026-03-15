Иран использовал двухступенчатую ракету «Саджиль» для ударов по Израилю

Иран использовал двухступенчатую ракету «Саджиль» в конфликте против США и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

По имеющейся информации, Тегеран применил новое вооружение при ударах по центрам управления и принятия решений, связанных с воздушными операциями Израиля.

«Была проведена 54-я волна операции "Правдивое обещание 4" с использованием сверхтяжелых ракет "Хорремшахр" с двухтонной боеголовкой, "Гадр", "Хейбаршекан", "Эмад", а также стратегической твердотопливной ракеты "Саджиль" впервые в ходе этой операции», - заявили в КСИР.

Отмечается также, что в ходе ударов была поражена инфраструктура, связанная с военной и оборонной промышленностью противника, а также места сборов израильских военных.

Ранее ВС Ирана рассказали о смене тактики в войне против Израиля и США. Как сообщил в своем официальном заявлении представитель центрального штаба Вооруженных сил республики, теперь Тегеран переключился с ответных действий на нанесение «удара за ударом».