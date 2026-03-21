Двое строителей пострадали при атаке беспилотников в Уфе

Два дрона сбили в районе нефтеперерабатывающих заводов в столице Башкирии. Еще два упали на строящийся дом.
Владимир Рубанов 21-03-2026 12:18
© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty, Global Look Press

Два человека пострадали в Башкортостане при атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, два беспилотника сбили в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы.

Два дрона упали на строящееся здание в микрорайоне Затон. Там загорелся утеплитель. Пожарные оперативно приехали на место и ликвидировали пожар. Два строителя получили незначительные травмы, госпитализация им не потребовалась.

В девяти районах Ростовской области утром и ночью сбили около 90 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщил ранее губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона отметил, что угроза атаки беспилотников остается актуальной.

В ночь на 21 марта российские Вооруженные силы нейтрализовали 283 беспилотных летательных аппарата, сообщили в министерстве обороны России. Эти дроны уничтожили в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской областях, а также в Республиках Крым и Татарстан и в московском регионе.

Атаки дронов продолжаются в столичном регионе. Утром в аэропорту Шереметьево вводили план «Ковер». Потом ограничили полеты в Домодедово.

#Москва #беспилотники #Ростовская область #Московская область #Башкирия #Уфа #Радий Хабиров
