Работу Шереметьево временно ограничили из-за мер безопасности

Пассажиров предупредили о возможном увеличении времени ожидания.
Владимир Рубанов 21-03-2026 10:54
© Фото: svo_online, Telegram

В связи с сигналом «ковер» в аэропорту Шереметьево временно ограничили воздушное пространство, сообщила пресс-служба гавани. Аэропорт обслуживает прибывающие и вылетающие рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Пассажирам нужно быть готовыми к тому, что время ожидания увеличится из-за мер безопасности, говорится в сообщении. Могут быть изменения в расписании рейсов. О статусе рейса можно узнать через онлайн-табло, сайт управления бронированием, мобильное приложение, колл-центр или чат-бот авиакомпании, если он доступен.

Ночью и утром в субботу в столичном регионе средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников. В 10:30 сбит очередной аппарат, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

За прошедшую ночь на 21 марта российские военные перехватили и уничтожили 283 дрона, сообщили в Минобороны России. Эти аппараты нейтрализовали в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областях, а также в Республиках Крым и Татарстан и в московском регионе.

#Москва #самолеты #Аэропорт #беспилотники #Московская область #Шереметьево #ограничения #авиасообщение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
