Работу Шереметьево временно ограничили из-за мер безопасности

В связи с сигналом «ковер» в аэропорту Шереметьево временно ограничили воздушное пространство, сообщила пресс-служба гавани. Аэропорт обслуживает прибывающие и вылетающие рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Пассажирам нужно быть готовыми к тому, что время ожидания увеличится из-за мер безопасности, говорится в сообщении. Могут быть изменения в расписании рейсов. О статусе рейса можно узнать через онлайн-табло, сайт управления бронированием, мобильное приложение, колл-центр или чат-бот авиакомпании, если он доступен.

Ночью и утром в субботу в столичном регионе средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников. В 10:30 сбит очередной аппарат, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

За прошедшую ночь на 21 марта российские военные перехватили и уничтожили 283 дрона, сообщили в Минобороны России. Эти аппараты нейтрализовали в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областях, а также в Республиках Крым и Татарстан и в московском регионе.