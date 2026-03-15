Украине грозит конфликт с США при отказе проводить выборы. Об этом пишет The Times.

Издание цитирует замглавы ЦИК Украины Сергея Дубовика, чье ведомство должно было в конце марта передать Верховной раде законопроект о проведении выборов. Но теперь сроки сдвинулись на конец мая. При этом президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем проведении выборов. По словам Дубовика, американская сторона привела в качестве примера гражданскую войну в США 1861-1865 годов.

«Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете? Это пришло от администрации Трампа», - заявил Дубовик.

Народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказывал «Звезде» о перспективах проведения выборов на Украине в условиях военного положения. По его мнению, что все оппоненты нынешнего главы киевского режима, независимо от их личных убеждений и политической платформы, не признают результат президентских выборов в том случае, если они будут проводиться в условиях сохранения режима военного положения. Поэтому, по мнению экс-нардепа, будет процесс подготовки к выборам и подготовка закона о них. Но о самих выборах, по словам Килинкарова, пока говорить рано.

В декабре прошлого года в Верховной раде заявили о создании рабочей группы для оперативного рассмотрения вопроса о проведении президентских выборов в условиях военного положения. Говорилось, что обсуждение пройдет с участием комитета по вопросам госвласти, местного самоуправления и градостроительства, всех фракций, ЦИК и общественных организаций, занимающихся выборами.

В ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин не исключил возможность прекращения ударов вглубь территории Украины в день проведения там выборов. Президент отметил, что на территории России проживает от пяти до десяти миллионов граждан Украины, имеющих право участвовать в голосовании. И им должно быть предоставлено право участвовать в выборах.