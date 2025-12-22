МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Арахамия сообщил о создании рабочей группы по президентским выборам

Депутаты собираются оперативно рассмотреть вопрос о голосовании в условиях военного положения.
Владимир Рубанов 22-12-2025 14:15
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Верховной раде Украины создают рабочую группу для оперативного рассмотрения вопроса о проведении президентских выборов в условиях военного положения. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, обсуждение пройдет с участием комитета по вопросам госвласти, местного самоуправления и градостроительства, всех фракций, ЦИК и общественных организаций, занимающихся выборами. Дату и время заседания Арахамия пообещал сообщить позднее.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить выборы на утраченных территориях, ставших частью России. При этом он признал проблемы из-за большого числа украинских граждан за рубежом и сообщил, что МИД работает над созданием инфраструктуры для проведения выборов за границей.

В ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин не исключил возможность прекращения ударов вглубь территории Украины в день проведения там выборов. Президент отметил, что на территории России проживает от пяти до десяти миллионов граждан Украины, имеющих право участвовать в голосовании. И им должно быть предоставлено право участвовать в выборах.

Зеленский до этого признал, что США оказывают на Киев давление в вопросе проведения выборов. Он заявил, что Украина может устроить голосование в течение 60-90 дней при условии, что партнеры обеспечат безопасность. По его словам, они «должны поговорить об этом» с Москвой.

#в стране и мире #Украина #Выборы #голосование #Верховная рада #Владимир Зеленский #Давид Арахамия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 