Арахамия сообщил о создании рабочей группы по президентским выборам

В Верховной раде Украины создают рабочую группу для оперативного рассмотрения вопроса о проведении президентских выборов в условиях военного положения. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, обсуждение пройдет с участием комитета по вопросам госвласти, местного самоуправления и градостроительства, всех фракций, ЦИК и общественных организаций, занимающихся выборами. Дату и время заседания Арахамия пообещал сообщить позднее.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить выборы на утраченных территориях, ставших частью России. При этом он признал проблемы из-за большого числа украинских граждан за рубежом и сообщил, что МИД работает над созданием инфраструктуры для проведения выборов за границей.

В ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин не исключил возможность прекращения ударов вглубь территории Украины в день проведения там выборов. Президент отметил, что на территории России проживает от пяти до десяти миллионов граждан Украины, имеющих право участвовать в голосовании. И им должно быть предоставлено право участвовать в выборах.

Зеленский до этого признал, что США оказывают на Киев давление в вопросе проведения выборов. Он заявил, что Украина может устроить голосование в течение 60-90 дней при условии, что партнеры обеспечат безопасность. По его словам, они «должны поговорить об этом» с Москвой.