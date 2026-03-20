КСИР сообщил об ударе по целям в Иерусалиме, Хайфе и по базе США в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о поражении американской военной базы Эд-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Эту информацию распространило иранское телевидение, пишет ТАСС.

В ходе 66-го этапа операции «Правдивое обещание - 4» против Израиля и США, по данным КСИР, были успешно атакованы цели в Иерусалиме, Хайфе и Эд-Дафре. Для этого использовались ракеты Khorramshar, Qadr и Emad.

Накануне сообщалось, что Военно-морские силы КСИР атаковали американские базы Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ, вертолетную базу Аль-Адаири в Кувейте и базу Мина Салман в Бахрейне, где располагается штаб Пятого флота США. В четверг КСИР отчитался о первом применении управляемой ракеты Nasrallah.

Кроме того, в ответ на израильскую атаку на газовое месторождение Южный Парс Тегеран нанес ракетный удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре. Повреждено крупнейшее в мире предприятие по производству сжиженного природного газа. На территории комплекса возникли пожары.

США и Израиль 28 февраля нанесли первые совместные удары по Ирану, чтобы сменить власть в стране. Были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные военные и политические руководители. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские базы в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Иордании и Кувейте.