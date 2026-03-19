Politico: главной темой саммита ЕС станет энергетика, а не Украина

Главным вопросом на предстоящем саммите в Брюсселе 19 марта станет не ситуация на Украине, а проблема энергетики. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС. Все участники встречи согласны, что нужно срочно принять меры для сдерживания неконтролируемого роста цен на энергоносители.

Некоторые страны требуют от Еврокомиссии энергичных действий для защиты граждан и бизнеса от резкого подорожания топлива. Они настаивают на вмешательстве ЕС в экологическую политику и энергетические рынки, чтобы снизить издержки. Другие государства выступают за сохранение правил. Они считают, что нужно сосредоточиться усилий на долгосрочных мерах по уменьшению зависимости от дорогого ископаемого топлива.

От результатов этой дискуссии будет зависеть энергетическое будущее Евросоюза на долгие годы, пишет газета. По словам высокопоставленного европейского чиновника, на встрече 19 марта рассмотрят предложение Еврокомиссии о снижении стоимости энергоносителей для домашних хозяйств и промышленности. Все участники саммита согласны, что нужен энергетический переход - декарбонизация и движение к чистой энергии. Однако они требуют конкретных шагов по снижению цен уже сейчас.

Предложения Еврокомиссии ориентированы на долгосрочные цели. Урсула фон дер Ляйен переложила основную ответственность за решение проблемы на национальные правительства. Она предложила им использовать внутренние правила ЕС для предоставления субсидий и снижения налогов на электроэнергию.

Рост цен на газ и нефть в Европе начался с конца февраля из-за операции США и Израиля против Ирана. Это привело к перебоям в поставках нефти и газа на Ближнем Востоке В результате удара Израиля по иранскому месторождению Южный Парс и ответной атаки Тегерана на объекты QatarEnergy в Рас-Лаффане стоимость природного газа на хабе TTF в Нидерландах в четверг возросла на треть. Цена нефти увеличилась на 6,53% и достигла уровня 110,26 доллара за баррель.