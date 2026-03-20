WSJ: в США одобрили продажу ближневосточным странам оружия на $23 млрд

США одобрили продажу оружия ближневосточным странам на 23 миллиарда долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В материале уточняется, что речь идет о поставках военного оборудования для ОАЭ, Кувейта и Иордании. Причем в дополнение упомянутым суммам, было одобрено еще около $7 млрд для Объединенных Арабских Эмиратов. Закупки будут включать ракеты PAC-3 для систем Patriot и вертолеты CH-47 Chinook.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их Украине и чужим странам. По словам Хегсета, Соединенные Штаты до сих пор пребывают в ситуации, созданной бывшим главой государства Джо Байденом, позиция которого заключалась в истощении боеприпасов страны. Он добавил, что каждый раз, когда возникает какая-либо проблемная ситуация, связанная с вооружением, все сводится к одному: «отправьте это Украине». Глава Пентагона акцентировал внимание на том, что такой систематизм необходимо прекратить, приоритетом должны быть нужды собственных вооруженных сил, а не других стран.

До этого The Washington Post написала, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос на выделение более $200 млрд из бюджета конгресса для финансирования военных действий в Иране. В публикации отмечается, что часть этих денег планируют направить на срочное увеличение производства ключевых видов вооружений. Их запасы были истощены после ударов США и Израиля по тысячам целей за последние три недели. Издание подчеркивает, что попытка Пентагона добиться одобрения такой суммы средств может вызвать серьезные политические разногласия в конгрессе.