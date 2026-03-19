Хегсет осудил отправку американского оружия Украине

По словам министра войны, американский экс-президент Джо Байден помощью Украине истощил вооружение США.
Виктория Бокий 19-03-2026 18:49
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

США должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их Украине и чужим странам. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет журналистам.

По словам Хегсета, США до сих пор пребывают в ситуации, созданной бывшим главой государства Джо Байденом, позиция которого заключалась в истощении боеприпасов Соединенных Штатов. Он добавил, что каждый раз, когда возникает какая-либо проблемная ситуация, связанная с вооружением, все сводится к одному: «Отправьте это Украине». Глава Пентагона акцентировал внимание на том, что такой систематизм необходимо прекратить, приоритетом должны быть нужды собственных вооруженных сил, а не других стран.

«Мы все еще имеем дело с той ситуацией, которую создал Джо Байден, а именно с истощением этих запасов, когда их отправляли не нашим собственным вооруженным силам, а Украине», - подчеркнул министр войны.

Ранее Хегсет призвал «неблагодарных союзников» США в ЕС сказать спасибо американскому президенту Дональду Трампу. По его мнению, мир, Ближний Восток и, в частности, Европа должны благодарить Соединенные Штаты за помощь и борьбу с терроризмом.

#оружие #Украина #сша #Пентагон #вс сша #Пит Хегсет
