США должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их Украине и чужим странам. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет журналистам.

По словам Хегсета, США до сих пор пребывают в ситуации, созданной бывшим главой государства Джо Байденом, позиция которого заключалась в истощении боеприпасов Соединенных Штатов. Он добавил, что каждый раз, когда возникает какая-либо проблемная ситуация, связанная с вооружением, все сводится к одному: «Отправьте это Украине». Глава Пентагона акцентировал внимание на том, что такой систематизм необходимо прекратить, приоритетом должны быть нужды собственных вооруженных сил, а не других стран.

«Мы все еще имеем дело с той ситуацией, которую создал Джо Байден, а именно с истощением этих запасов, когда их отправляли не нашим собственным вооруженным силам, а Украине», - подчеркнул министр войны.

Ранее Хегсет призвал «неблагодарных союзников» США в ЕС сказать спасибо американскому президенту Дональду Трампу. По его мнению, мир, Ближний Восток и, в частности, Европа должны благодарить Соединенные Штаты за помощь и борьбу с терроризмом.