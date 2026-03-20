NBC: США ускоряют отправку морпехов на Ближний Восток

Пентагон ускоряет отправку военных США на Ближний Восток из-за операции против Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC.

«США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке», - говорится в материале.

По данным телеканала, 2,2 тысячи морпехов покинут Сан-Диего и отправятся на Ближний Восток раньше запланированного. Военнослужащих направят на наступательный десантный корабль USS Boxer. При этом сообщается, что могут понадобиться еще два корабля, чтобы разместить несколько тысяч моряков.

Совместная операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Стороны обмениваются ударами. Противники Тегерана заявляют, что их цель - не допустить, чтобы он получил ядерное оружие. Америка пригрозила уничтожить военный потенциал страны и призывала иранских граждан свергнуть режим. В Иране ответили, что готовы защищаться и не видят смысла в возобновлении переговоров.

The Washington Post писала, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос на выделение более $200 млрд из бюджета конгресса для финансирования военных действий в Иране. В публикации отмечается, что часть этих денег планируют направить на срочное увеличение производства ключевых видов вооружений. Их запасы были истощены после ударов США и Израиля по тысячам целей за последние три недели.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров в эфире программы «Между тем» на «Звезде» объяснил, что США и Израиль просчитались в ситуации с Ираном, который оказался гораздо более подготовленным к военному конфликту, чем ожидалось. По мнению сенатора, руководство Исламской Республики очень грамотно подготовилось к этой кампании, потому что учло все ошибки военного конфликта с Израилем и США, который произошел летом прошлого года.