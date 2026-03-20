МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Роспотребнадзоре предупредили, чем опасны клещи даже без укуса

Риск может представлять молоко, чаще всего козье, если животное было укушено насекомым и стало переносчиком инфекции.
Сергей Дьячкин 20-03-2026 03:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща. Об этом рассказала глава управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

По ее словам, основной механизм передачи возбудителей инфекций, которые переносят иксодовые клещи - это присасывание зараженного насекомого. Однако, заразиться можно при употреблении сырого молока - как правило, козьего, но известны случаи с коровьим и овечьим. Если животное было укушено клещом, вирус может попасть в молоко.

«Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку», - цитирует Бабуру РИА Новости.

Специалист отметила, что существуют и другие пути заражения клещевыми инфекциями. Например, если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус. Бабура добавила, что вероятность заражения будет зависеть от количества возбудителя инфекции в насекомом.  

Ранее преподаватель факультета биомедицинской физики МФТИ Вадим Марьинский рассказывал, что иксодовые клещи переносят серьезные, а порой даже смертельно опасные заболевания. Они могут встретиться в неухоженных парках, которые выглядят как леса. Клещи зимуют либо в стадии личинок, либо во взрослом состоянии и сразу после пробуждения начинают искать пищу, отметил эксперт. Они малоподвижны и не склонны к дальним перемещениям. Для них важны условия непосредственно в месте обитания. Когда снег начинает таять, почва подсыхает и температура становится положительной, насекомые активизируются.

руководитель департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в беседе со «Звездой» рассказал, что на участках, которые обрабатывались от клещей еще летом, нет риска активности паразитов. Зачистка была сделана в правильных погодных условиях, а химический состав был достаточный для обработки. Однако на тех территориях, где были допущены нарушения технологий, сейчас могут быть активности. Исполнитель может исправить свою сезонную недоработку, объяснил специалист.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 