В Роспотребнадзоре предупредили, чем опасны клещи даже без укуса

Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща. Об этом рассказала глава управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

По ее словам, основной механизм передачи возбудителей инфекций, которые переносят иксодовые клещи - это присасывание зараженного насекомого. Однако, заразиться можно при употреблении сырого молока - как правило, козьего, но известны случаи с коровьим и овечьим. Если животное было укушено клещом, вирус может попасть в молоко.

«Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку», - цитирует Бабуру РИА Новости.

Специалист отметила, что существуют и другие пути заражения клещевыми инфекциями. Например, если раздавить инфицированного клеща или расчесать укус. Бабура добавила, что вероятность заражения будет зависеть от количества возбудителя инфекции в насекомом.

Ранее преподаватель факультета биомедицинской физики МФТИ Вадим Марьинский рассказывал, что иксодовые клещи переносят серьезные, а порой даже смертельно опасные заболевания. Они могут встретиться в неухоженных парках, которые выглядят как леса. Клещи зимуют либо в стадии личинок, либо во взрослом состоянии и сразу после пробуждения начинают искать пищу, отметил эксперт. Они малоподвижны и не склонны к дальним перемещениям. Для них важны условия непосредственно в месте обитания. Когда снег начинает таять, почва подсыхает и температура становится положительной, насекомые активизируются.

руководитель департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в беседе со «Звездой» рассказал, что на участках, которые обрабатывались от клещей еще летом, нет риска активности паразитов. Зачистка была сделана в правильных погодных условиях, а химический состав был достаточный для обработки. Однако на тех территориях, где были допущены нарушения технологий, сейчас могут быть активности. Исполнитель может исправить свою сезонную недоработку, объяснил специалист.