МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт назвал причины активизации клещей в осенне-зимний период

На тех территориях, где были допущены нарушения в процессе обработки, сейчас могут появляться клещи, отметил Алексей Меньшиков.
Гоар Хачатурян 2025-11-10 17:43:20
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На участках, которые обрабатывались от клещей еще летом, нет риска активности паразитов. Зачистка была сделана в правильных погодных условиях, а химический состав был достаточный для обработки. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал руководитель департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

«Зачистка и концентрация пестицидов были сделаны в правильную погоду, с правильной подготовкой поверхности. Таким образом, риски там отсутствуют», - сказал он.

Однако на тех территориях, где были допущены нарушения технологий, сейчас могут быть активности. Исполнитель может исправить свою сезонную недоработку, объяснил специалист.

Меньшиков отметил, что большого количества заказов на обработку открытых территорий от клещей на данный момент не наблюдается. Тем не менее, в частном порядке проводятся работы по зачистке.

Ранее СМИ писали о том, что в Москве вновь активизировались клещи. По данным экспертов, это могло случиться из-за аномально теплой погоды. Кроме того, насекомые пока не впали в спячку.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе со «Звездой» рассказал, что от клещевого вирусного энцефалита можно защититься, сделав прививку. Она протекает в три этапа. А при обнаружении возбудителя клещевого боррелиоза рекомендуется профилактическая антибактериальная терапия.

#Москва #наш эксклюзив #паразиты #Клещи #активность клещей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 