Эксперт назвал причины активизации клещей в осенне-зимний период

На участках, которые обрабатывались от клещей еще летом, нет риска активности паразитов. Зачистка была сделана в правильных погодных условиях, а химический состав был достаточный для обработки. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал руководитель департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

«Зачистка и концентрация пестицидов были сделаны в правильную погоду, с правильной подготовкой поверхности. Таким образом, риски там отсутствуют», - сказал он.

Однако на тех территориях, где были допущены нарушения технологий, сейчас могут быть активности. Исполнитель может исправить свою сезонную недоработку, объяснил специалист.

Меньшиков отметил, что большого количества заказов на обработку открытых территорий от клещей на данный момент не наблюдается. Тем не менее, в частном порядке проводятся работы по зачистке.

Ранее СМИ писали о том, что в Москве вновь активизировались клещи. По данным экспертов, это могло случиться из-за аномально теплой погоды. Кроме того, насекомые пока не впали в спячку.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе со «Звездой» рассказал, что от клещевого вирусного энцефалита можно защититься, сделав прививку. Она протекает в три этапа. А при обнаружении возбудителя клещевого боррелиоза рекомендуется профилактическая антибактериальная терапия.