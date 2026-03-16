Биолог рассказал, когда проснутся клещи в Москве

Иксодовые клещи переносят серьезные, а порой даже смертельно опасные заболевания. Они могут встретиться в неухоженных парках, которые выглядят как леса, рассказал aif.ru преподаватель факультета биомедицинской физики МФТИ Вадим Марьинский.

Клещи зимуют либо в стадии личинок, либо во взрослом состоянии и сразу после пробуждения начинают искать пищу, отметил эксперт. Они малоподвижны и не склонны к дальним перемещениям. Для них важны условия непосредственно в месте обитания. Когда снег начинает таять, почва подсыхает и температура становится положительной, насекомые активизируются.

Если зима была морозной, но малоснежной, многие клещи погибают во время зимовки. В этом году зима была снежной, а снег хорошо сохраняет тепло. Поэтому клещи, вероятно, пережили зимовку успешно. Это может означать, что весной их активность будет выше.

Если на опушке снег растаял, а почва подсохла, риск встретить голодного клеща возрастает. В парках и лесах первые встречи с клещами могут начаться уже через неделю после схода снега.

Для защиты от клещей нужно использовать репелленты. Клещи ползают по земле в поисках жертвы, сидя на травинках и веточках на высоте до 1-1,5 метров. Поэтому важно обрабатывать нижнюю часть тела и заправлять штаны в носки. Детей, особенно маленьких, нужно обрабатывать полностью. Важно помнить, что паразиты опасны и для животных.

Если клещ все же впился, не надо паниковать. Нельзя дергать присосавшееся насекомое, потому что ротовой аппарат клеща может оторваться и остаться в ране. Лучше всего обратиться за помощью к профессионалам в медицинское учреждение.

Клещ передает возбудителей болезни сразу после присасывания. Поэтому время извлечения не влияет на вероятность заражения.

После удаления клеща надо сдать его в лабораторию на анализ. Это поможет определить, был ли он носителем боррелиоза или клещевого энцефалита.

Вакцинация - важный способ защиты от клещевого энцефалита. В регионе с высоким риском заражения или при поездке в такой район лучше сделать прививку заранее.