Иран за час провел четыре волны ракетных атак по Израилю

Иран осуществил запуска третьей и четвертой ракетных волн по Израилю за последний час. Об этом сообщило гостелевидение Исламской республики.

В сети распространяются кадры ударов ВС Ирана и их последствий. Корпус стражей исламской революции заявил о том, что в рамках операции против объектов США и Израиля была впервые задействована управляемая ракета Nasrallah, улучшенным и управляемым вариантом ракеты Ghadr. Отмечается, что удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам на территории Израиля - в городах Хайфа и Ашдод. Также были атакованы военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке. Никаких дополнительных подробностей о новой ракете в Иране пока не озвучили.

Ранее ВМС Корпуса стражей исламской революции нанесли по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне удар ракетами и БПЛА. Сообщалось, что удары были нанесены по базам «Минхад» и «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах. Также были атакованы вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте и база «Мина Салман» в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота США.