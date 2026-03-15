Иран за час провел четыре волны ракетных атак по Израилю

В сети распространяются кадры ударов ВС Ирана и их последствий.
Сергей Дьячкин 20-03-2026 02:24
© Фото: Telegram/QudsnMedia © Видео: Telegram/QudsnMedia, Telegram/SabrenNewss

Иран осуществил запуска третьей и четвертой ракетных волн по Израилю за последний час. Об этом сообщило гостелевидение Исламской республики.

В сети распространяются кадры ударов ВС Ирана и их последствий. Корпус стражей исламской революции заявил о том, что в рамках операции против объектов США и Израиля была впервые задействована управляемая ракета Nasrallah, улучшенным и управляемым вариантом ракеты Ghadr. Отмечается, что удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам на территории Израиля - в городах Хайфа и Ашдод. Также были атакованы военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке. Никаких дополнительных подробностей о новой ракете в Иране пока не озвучили.

Ранее ВМС Корпуса стражей исламской революции нанесли по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне удар ракетами и БПЛА. Сообщалось, что удары были нанесены по базам «Минхад» и «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах. Также были атакованы вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте и база «Мина Салман» в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота США.

#ракета #Ближний Восток #Израиль #Иран #военный конфликт #ракетный удар #ВС Ирана
